В итальянском Римини продолжается предварительный этап волейбольной Лиги наций. Сегодня, 12 июня, на арене «Римини-Фьера» женская сборная России сыграет с Южной Кореей. Матч начнется в 11:00 по московскому времени.

На групповом этапе каждая команда проводит по 15 матчей, затем четыре лучшие сборные выходят в плей-офф. Российская команда пока находится за пределами топ-4 и занимает седьмое место, набрав 14 очков в девяти турах.

Подопечные Серджо Бузато одержали пять побед (над Германией, Бельгией, Италией, Доминиканской Республикой и Таиландом) и потерпели четыре поражения (от Нидерландов, Бразилии, Японии и Турции).

Сборная Южной Кореи занимает предпоследнее, 15-е место в таблице, имея всего четыре очка. Кореянки одержали лишь одну победу — над Таиландом.