Петербургский «Зенит» объявил о продлении контракта с голкипером Михаилом Кержаковым.

«Новое соглашение с вратарем рассчитано до конца сезона-2021/22», — гласит сообщение команды в «Твиттере».

Напомним, 34-летний Кержаков является воспитанником сине-бело-голубых. За дубль «Зенита» он дебютировал в 2004 году, а в 2008-м был арендован ульяновской «Волгой». Он также играл за «Волгарь-Газпром» и «Аланию» на правах аренды, потом совершил полноценный переход в нижегородскую «Волгу». Два сезона голкипер провел в «Анжи», после чего в 2015-м году вернулся в «Зенит».

В основном составе сине-бело-голубых Михаил провел 63 матча. Вместе с «Зенитом» Кержаков стал четырехкратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и трижды — Суперкубок страны.