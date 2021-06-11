Галина Мостовая, мама хавбека сборной России Андрея Мостового, прокомментировала новость о том, что футболист пропустит Евро-2020 из-за коронавируса.

«Лучше оставить его в покое, пускай переживет этот момент. Мои слова были такие, что еще есть Лига чемпионов, все впереди. Надо сейчас просто все пережить, восстановиться и без каких-либо последствий двигаться дальше», — приводит слова Мостовой Sport24.

Мама футболиста добавила, что он чувствует себя нормально, однако хочет, чтобы его оставили в покое. Ему требуется время, чтобы психологически пережить этот момент, объяснила Галина.

«Спасибо большое, что поинтересовались, спасибо всем за поддержку. Я думаю, что мы переживем этот неприятный момент», — добавила Мостовая.

Вчера, 10 июня, 23-летний Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус. Сегодня повторное тестирование подтвердило наличие вируса. Таким образом, полузащитник «Зенита» не сможет помочь команде на предстоящем турнире. Вместо него в заявку команды включен защитник Роман Евгеньев.