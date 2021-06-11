Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу проиграла Словении в матче предварительного этапа Лиги наций. Игра проходила в итальянском Римини на арене «Римини-Фьера» и завершилась со счетом 2:3 (25:19, 23:25, 25:22, 20:25, 8:15).

Для подопечных Туомаса Саммельвуо это поражение стало четвертым в рамках турнира. Ранее россияне уступили японцам, полякам и французам.

На предварительном этапе каждой команде предстоит сыграть 15 туров, по итогам которых четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф. На данный момент российская команда не входит в топ-4, занимая седьмое место с 17 очками после 9 туров.

Следующим соперником сборной России станет Сербия, матч состоится 15 июня.