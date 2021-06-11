Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова начала тренировочный сбор в Саранске. По словам 28-летней спортсменки, для неё это уже второй сбор этим летом, а первый она провела в Санкт-Петербурге.

«Первый мой тренировочный выезд в белоночинскую северную столицу был закончен ещё неделю назад, о чем я деликатно умалчивала на злобу завистникам, а теперь я уже на втором, — написала Подчуфарова в Instagram. — Поскольку в Саранске погоду колбасит от 20 до 35, пока буду тешиться воспоминаниями о -5 в питерской омолаживающей камере. Работа идёт, дай Бог, в нужное русло».

Подчуфарова — бронзовый призер чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете и победительница спринта на этапе Кубка мира в Антерсельве в сезоне-2015/16. В апреле 2018 года биатлонистка приостановила карьеру, после чего попыталась сменить спортивное гражданство и выступать за Словению. После отказа IBU решила вернуться в Россию.