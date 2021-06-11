Евро-2020 стартует уже сегодня, в 22:00 мск начнется первый матч группы А между Италией и Турцией. Чтобы скоротать время в ожидании футбольного праздника, предлагаем пройти увлекательный тест о предстоящем турнире.
Ответы будут опубликованы в конце поста после 10-го вопроса.
1. Мы не сомневаемся, что вы можете перечислить все стадионы Евро-2020. Но знаете ли вы о таких деталях?
2. Подсказка: этот тренер трижды возглавлял один и тот же клуб у себя на родине.
3. Кто решил облегчить жизнь сборной России?
4. Капитан в своем репертуаре.
5. Кто забил больше всех голов?
6. Хорошо, что не челка, как у Роналдо
7. Как зовут молодца?
8. Сложный вопрос для знатоков.
9. Вопрос про старожила команды.
10. Арбитр явно не предполагал, что все закончится так.
Внимание, ниже будут ответы.
Ответы:
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- Речь идет о стадионе Уэмбли, на котором состоятся полуфиналы и финал турнира.
- Финляндия. Ее главный тренер Маркку Канерва в молодости работал школьным учителем, но затем решил полностью посвятить себя футболу.
- Аксель Витсель. Как и Кевин Де Брёйне, он еще восстанавливается после травмы.
- Капитан сборной России собирался подзагореть, чтобы защитник Игорь Дивеев подумал, что он Лукаку.
- Гарри Кейн забил 12 мячей. Роналду — 11, Стерлинг и Гнабри — по 8.
- Это Фил Фоден, вдохновленный Евро-1996.
- Талисман получил имя Скиллзи. Остальные варианты — тоже имена талисманов, но уже прошедших чемпионатов.
- Германия. Полузащитник Райнер Бонхоф становился обладателем трофея в 1972 и 1980 годах.
- Криштиану Роналду. Хотя португалец и не самый возрастной в этой компании, на Евро-2004 сыграл именно он.
- Лайнсмен Октавиан Шовре попросил автограф у Эрлинга Холанна после матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» в Лиге чемпионов. За это его отстранили от работы в чемпионате Румынии, затем УЕФА не допустил его на Евро-2020. Хотя цель он преследовал благую — передал автограф благотворительному фонду.
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