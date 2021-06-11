Евро-2020 стартует уже сегодня, в 22:00 мск начнется первый матч группы А между Италией и Турцией. Чтобы скоротать время в ожидании футбольного праздника, предлагаем пройти увлекательный тест о предстоящем турнире.

Ответы будут опубликованы в конце поста после 10-го вопроса.

1. Мы не сомневаемся, что вы можете перечислить все стадионы Евро-2020. Но знаете ли вы о таких деталях?

2. Подсказка: этот тренер трижды возглавлял один и тот же клуб у себя на родине.

3. Кто решил облегчить жизнь сборной России?

4. Капитан в своем репертуаре.

5. Кто забил больше всех голов?

6. Хорошо, что не челка, как у Роналдо

7. Как зовут молодца?

8. Сложный вопрос для знатоков.

9. Вопрос про старожила команды.

10. Арбитр явно не предполагал, что все закончится так.

Внимание, ниже будут ответы.

Ответы: