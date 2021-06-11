Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба поделился ожиданиями от старта чемпионата Европы-2020. Форвард подчеркнул, что не ставит главной целью забивать голы и командный успех для него важнее.

«Есть волнение в ожидании большого турнира, матчей. Конечно, любому хотелось бы забить на таком турнире, но главное, чтобы набирали очки. Буду правильно играть, голы сами придут», — цитирует Sports.ru Дзюбу.

Дзюба на данный момент занимает второе место в списке бомбардиров сборной России, забив 29 мячей. Всего на один гол его обходит бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков.

В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).