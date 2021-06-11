Бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Павел Погребняк выразил уверенность, что национальная команда выйдет в плей-офф чемпионата Европы-2020. В стартовой игре турнира россияне проведут матч с Бельгией.

«У бельгийцев тоже есть проблемы с составом. Вообще, мои ожидания оптимистичные, — цитирует «РИА Новости» Погребняка. — Начну смотреть с первого матча дома в Питере. Буду на стадионе. Понятно, что бельгийцы считаются фаворитами. Но мой прогноз такой, что наши точно выйдут из группы».

Также форвард поддержал Андрея Мостового, который пропустит Евро-2020 из-за положительного теста на коронавирус. В последний момент хавбека «Зенита» заменил защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев.

Погребняк вспомнил, как должен был поехать на Евро-2008 в качестве основного нападающего, но пропустил турнир из-за травмы.

«Пропускать такие турниры очень болезненно, такие чемпионаты вообще у многих бывают раз в карьере, — сказал нападающий. — Конечно, желаю ему скорейшего выздоровления. Не вешать голову, он молодой парень, все будет хорошо».

В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).