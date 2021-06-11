Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал исход матча открытия чемпионата Европы по футболу-2020. В игре, которая состоится в Риме 11 июня, встретятся сборные Италии и Турции. Коту предложили выбрать корм из одной из двух мисок, рядом с которыми стояли флаги стран.

Ахилл предпочел корм из миски с флагом Италии.

Животные-предсказатели стали популярны после чемпионата мира-2010, когда немецкий осьминог Пауль с точностью предсказал исходы всех игр сборной Германии и финального матча Испания — Нидерланды.

Матч Турция — Италия стартует в 22:00 по московскому времени.

В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).