Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал исход матча открытия чемпионата Европы по футболу-2020. В игре, которая состоится в Риме 11 июня, встретятся сборные Италии и Турции. Коту предложили выбрать корм из одной из двух мисок, рядом с которыми стояли флаги стран.
Ахилл предпочел корм из миски с флагом Италии.
Кот Ахилл pic.twitter.com/SBAjffq2gH
— Великий Твитсби (@greattvetor) June 11, 2021
Животные-предсказатели стали популярны после чемпионата мира-2010, когда немецкий осьминог Пауль с точностью предсказал исходы всех игр сборной Германии и финального матча Испания — Нидерланды.
Матч Турция — Италия стартует в 22:00 по московскому времени.
В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
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