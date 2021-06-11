Бывший нападающий сборной России по футболу Ари сообщил, что близок к переходу в и. 35-летний форвард этим летом покинул «Краснодар» в связи с истечением срока соглашения.

«Не буду озвучивать названия клубов, пока нет конкретного решения. Есть разные варианты, я выберу из них самый подходящий, — цитирует «Рейтинг Букмекеров» Ари. — «Химки» выходили на контакт, ведутся переговоры, но пока до конкретики не доходило».

По словам нападающего, в районе 20 июня он вернется в Россию, после чего определится с клубом.

Ари выступает в России с сезона-2010. С 2010 по 2013 год он защищал цвета «Спартака», после чего выступал за «Краснодар», а с начала 2017 по лето 2018 года играл на правах аренды за «Локомотив».

В июле 2018 года Ари получил российское гражданство и в ноябре провел два матча за сборную России.

В сезоне-2020/21 Ари провел 13 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. В 2021 году он только один раз вышел на поле в стартовом составе.