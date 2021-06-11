Возобновившая карьеру олимпийская чемпионка Алёна Савченко будет выступать за сборную США в паре с Томми-Джо Найманом.

Примечательно, что спортсменке 37 лет, а её новому партнеру — 21. Пара уже приступила к тренировкам в Колорадо-Спрингс.

Ранее Найман выступал в дуэте с Сарой Фэн. Лучшим результатом дуэта стало пятое место на чемпионате мира-2019 среди юниоров. Савченко в паре с Бруно Массо выступала за Украину, вместе они победили на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018. Затем Массо объявил о завершении карьеры и переключился на тренерскую деятельность.

Как сообщает Spiegel, Савченко и Найман не выступят на Олимпиаде 2022 года в Пекине, но будут претендовать на участие в чемпионате мира-2022 в канадском Монпелье.