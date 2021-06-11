Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов сравнил с Иисусом главного тренера сборной России Станислава Черчесова, выступавшего на позиции вратаря во время игровой карьеры.

«Вратарь – это последняя надежда на спасение. Посмотрите, какую позицию он занимает – руки в стороны. Это же Иисус! Господи, спаси! Последняя надежда на вратаря. Последняя надежда на Черчесова, что он сможет достучаться до каждого игрока, выходящего на матч», — приводит слова Хусаинова «Национальная служба новостей».

Напомним, Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года, под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018. Завтра, 12 июня, российские футболисты стартуют на Евро-2020 матчем против Бельгии.

Чемпионат Европы должен был состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на нынешнее лето. Россия попала в группу В, где ее соперниками, помимо Бельгии, будут Финляндия и Дания.