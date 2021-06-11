Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал новость о том, что Алёна Савченко возобновила карьеру.

«Алена – фанат своего дела и этого вида спорта, она уже вписала свое имя в историю, но хочет брать все новые вершины, ставить рекорды. Я знаком с Аленой, в целом меня эта новость не удивляет», — приводит слова Транькова «Спорт-Экспресс».

По словам Транькова, Савченко всегда говорила, что готова вернуться в спорт, если на это согласится её партнер Бруно Массо.

«Она любит соревноваться, я сам с ней соперничал и хорошо это знаю. Если она готова и физическое состояние позволяет, почему нет?» — сказал Траньков.

Напомним, Савченко будет выступать за сборную США, её новым партнером будет 21-летний Томми-Джо Найман. Пара уже приступила к тренировкам в Колорадо-Спрингс.