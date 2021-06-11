Уже завтра, 12 июня, сборная России по футболу проведет первый матч группового турнира Евро-2020. Соперник у команды Станислава Черчесова – не позавидуешь. Лидер рейтинга ФИФА, звёздная сборная Бельгии. Но в истории национальной команды уже было немало матчей чемпионата Европы, в которых она проявляла характер и ярко играла против превосходящего по уровню соперника. Nevasport предлагает вспомнить топ-5 лучших матчей сборной России по футболу на Евро!

Россия – Чехия – 3:3 (Мостовой, Тетрадзе, Бесчастных – Сухопарек, Кука, Шмицер). Евро-1996

В истории национальной команды были и победные игры, которые могли бы занять место в этом рейтинге, но хочется выделить этот ничейный результат. К заключительной игре дебютного чемпионата Европы сборная России подходила лишь с математическими шансами на выход в плей-офф. Отсутствие груза ответственности сыграло на пользу команде Олега Романцева. Пропустив два гола уже к 19-й минуте, россияне расслабились и наконец-то начали играть в свое удовольствие. На 85-й минуте юный Владимир Бесчастных вывел сборную вперед, но его тезка Шмицер через четыре минуты все же увел победу у России. Тем не менее, россияне провели яркую игру против звездного поколения сборной Чехии, которая на том Евро доберется аж до финала.

Россия – Греция – 2:1 (Кириченко, Булыкин – Вризас). Евро-2004

Восемь лет спустя со сборной произошла похожая история, правда, на этот раз шансов на плей-офф не было даже теоретических. Георгий Ярцев дал поиграть резервистам, и обновленная сборная России, не обремененная грузом ответственности, выдала ярчайший матч первой половины нулевых. Дмитрий Кириченко забил самый быстрый гол в истории Евро (67-я секунда), а Дмитрий Булыкин «снял варежки» и принес России победу. И даже гол в раздевалку от Вризаса не испортил команде настрой.

В результате история повторилась: Россия в третьем туре провела достойный матч, а ее соперник вышел из группы и в результате добрался до финала. За одним исключением – финал греки сенсационно выиграли, победив хозяев турнира португальцев. А Россия так и осталась единственной командой, сумевшей обыграть Грецию на том Евро.

Россия – Чехия – 4:1 (Дзагоев — 2, Широков, Павлюченко — Пиларж). Евро-2012

К Евро-2012 сборная подходила не в самом благостном расположении со стороны фанатов. Игрокам еще не простили позорный Марибор-2009, а Адвоката обвиняли в том, что он не давал шанса новичкам и вообще формировал команду чуть ли не по указке Аршавина. Но стартовый матч заставил замолчать критиков (хоть и ненадолго). Россия катком прошлась по сборной Чехии, еще не переломанный травмами Дзагоев оформил дубль, а Аршавин сделал ассистентский хет-трик.

Сборная России одержала первую и пока единственную разгромную победу в истории чемпионатов Европы. По иронии судьбы, это не помогло команде даже выйти в четвертьфинал, а вот чехи выиграли два следующих матча и финишировали первыми в группе с отрицательной разницей мячей.

Швеция – Россия –0:2 (Павлюченко, Аршавин). Евро-2008

Пожалуй, тот случай, когда первые два места рейтинга угадать не представляет никакой сложности. Традиционно крепкая скандинавская сборная была размазана атакующим футболом команды Гуса Хиддинка. Звездная шведская атака в лице Златана Ибрагимовича и Хенрика Ларссона при помощи капитана Фредди Юнгберга ничего не смогла противопоставить надежной обороне, а в нападении россиян блистательный матч провел вернувшийся в состав Андрей Аршавин. Форвард «Зенита» растерзал защиту шведов в решающем матче группы, окончательно закрыв вопрос, стоило ли Хиддинку брать его на Евро-2008 с учетом двухматчевой дисквалификации.

Нидерланды – Россия – 1:3 (ван Нистелрой – Павлюченко, Торбинский, Аршавин). Евро-2008

Абсолютный фаворит рейтинга. Пик развития российского футбола. Голландцы, разгромившие в группе двух финалистов предыдущего чемпионата мира (3:0 с Италией, 4:1 с Францией), оказались бессильны против команды своего соотечественника Гуса Хиддинка. Россия доминировала все 90 минут, и только спасительный гол ван Нистелроя в концовке встречи перевел игру в дополнительное время. В заключительной 30-минутке голландцы окончательно выдохлись и получили два супергола от Дмитрия Торбинского и Андрея Аршавина.

Вне рейтинга. Франция – Россия – 2:3 (Пети, Вильтор – Панов – 2, Карпин). Евро-2000, отборочный турнир

В рейтинге были указаны только матчи России в финальной стадии чемпионатов Европы, однако один поединок отбора просто нельзя не упомянуть. Лучшая игра российской сборной в XX веке. Выездная встреча на 80-тысячном «Стад де Франс» с действующими чемпионами мира. Встреча, в которой даже ничья станет фактически приговором. Неожиданный выход в старте миниатюрного форварда «Зенита» Александра Панова, который станет главным героем встречи. Второй дубль за месяц в важнейшей игре (до этого Панов забил два мяча в финале Кубка России и принес «Зениту» победу над «Динамо» 3:1), победный мяч Карпина, и безумная радость футбольных фанатов в день 200-летия Пушкина. По жестокой иронии судьбы, в год своего лучшего матча в отборочном турнире Россия впервые в истории не попадет в финальную стадию Евро.

Хочется верить, что уже завтра, 12 июня, в списке лучших матчей сборной России на чемпионатах Европы станет на один больше.