Полузащитники сборной Бельгии по футболу Кевин де Брёйне и Аксель Витсель не полетели в Санкт-Петербург на стартовый матч группового турнира Евро-2020 против России, сообщает официальный Twitter национальной команды.

Оба футболиста остались на базе команды в бельгийском Тюбизе и продолжат восстановление после травмы.

Участие 29-летнего де Брёйне в игре с Россией было практически исключено. Хавбек «Манчестер Сити» получит перелом глазницы и носа в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). Есть риск, что хавбек пропустит все матчи группового раунда, но он надеется вернуться на поле уже ко второй игре.

32-летний хавбек «Боруссии» из Дортмунда Аксель Витсель не выходил на поле в официальных матчах из-за разрыва ахилла. С лета 2012 по январь 2017 года он защищал цвета «Зенита».

Матч России с Бельгией состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22:00 по московскому времени. Также бельгийцы сыграют в группе с Данией (17 июня, Копенгаген) и Финляндией (21 июня, Санкт-Петербург).