Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался по поводу продления контракта с клубом. 34-летний голкипер 11 июня подписал новое соглашение до конца сезона-2021/22.

«Эмоции испытываю самые положительные, играть за родной клуб — привилегия, — цитирует официальный сайт «Зенита» Кержакова. — У меня все отлично. Пришел в форму».

Также Кержаков высказался по поводу ситуации с Андреем Мостовым. Хавбек в последний момент выбыл из заявки сборной России на Евро-2020 из-за заражения коронавирусом.

«Видите, какая ситуация сейчас в мире, никто не застрахован, — сказал голкипер. — Уверен, для него это не последний крупный турнир в составе сборной. У него все для этого есть».

В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).