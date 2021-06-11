«Краснодар» и «Ахмат» обменялись футболистами в рамках летнего трансферного окна. Как сообщает официальный сайт кубанцев, нападающий Владимир Ильин перешел из грозненского клуба, заключив трехлетний контракт, до конца мая 2024 года. 29-летний форвард будет выступать под номером 29.

Ильин — уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник местных школ. Профессиональную карьеру он начал в сезоне-2012/13 в клубе ПФЛ «Питер». Позднее выступал за «Динамо» из Санкт-Петербурга, «Тосно» Ленинградской области, «Калугу», дзержинский «Химик». В 2016 году Ильин уже выступал в Краснодаре за «Кубань», после чего перешел в свой первый в карьере клуб премьер-лиги «Урал». С начала 2020 года форвард выступал за «Ахмат».

Всего за клубы РПЛ Ильин провел 126 матчей и забил 27 мячей, отдав 12 передач. В сезоне-2020/21 на его счету 28 игр и 9 голов в РПЛ.

Этим летом «Краснодар» лишился двух нападающих — Ари и Маркуса Берга, которые покинули клуб в связи с окончаниями контрактов.

В обратном направлении проследовал воспитанник академии «Краснодара» Даниил Уткин. 21-летний хавбек проведет в «Ахмате» сезон-2020/21 на правах аренды. За основную команду «быков» полузащитник провел 64 матча, забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи.