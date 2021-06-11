Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк допустил, что завершит карьеру этим летом. 37-летний форвард покинул «Урал» в сваязи с истечением срока соглашения.

«Возможно, да, придется все закончить, — цитирует «РИА Новости» Погребняка. — Как бы ты ни ждал, ни готовился к этому моменту, все равно это очень грустно, но чем быстрее закончишь, тем быстрее найдёшь себя в новой роли. Но, опять же, я в прошлом году подписал контракт с «Уралом» уже по ходу сезона, поэтому все возможно. Я в отличной форме».

Форвард также отметил, что еще не знает, когда примет окончательное решение и привел в пример бывшего партнера по сборной России Романа Павлюченко. Нападающий объявил о завершении карьеры в 2017 году, но возобновил ее в ногинском «Знамени». Сезон-2020/21 39-летний Павлюченко провел в ПФЛ, забив 14 голов в 22 играх.

Погребняк летом 2020 года покинул «Урал», но вернулся в клуб осенью и в сезоне-2020/21 провел 18 игр и забил 4 мяча в премьер-лиге, став вторым бомбардиром команды. С начала 2007 по лето 2009 года форвард защищал цвета «Зенита», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В победном Кубке УЕФА-2007/08 он стал лучшим бомбардиром турнира.