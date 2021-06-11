Сборная Ирана по футболу. Сердар Азмун - второй слева в верхнем ряду. Фото - Twitter сборной Ирана

Сборная Ирана по футболу. Сердар Азмун - второй слева в верхнем ряду. Фото - Twitter сборной Ирана

Сборная Ирана разгромила Камбоджу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 со счетом 10:0. Десять голов забили девять разных футболистов: Алиреза Джаханбахш (16-я минута, с пенальти), Шоджа Халилзаде (22), Мехди Тареми (27), Ротана Сор в свои ворота (32), экс-защитник «Ахмата» Милад Мохаммади (58), Мортеза Пуралиганджи (64), Карим Ансарифад (77-я минута, с пенальти), Кавех Резаеи (80 и 87) и Махди Гхаеди (84).

Счет мог быть еще крупнее, но на 45-й минуте бывший футболист «Ростова», «Анжи» и «Амкара» Саид Эззатоллахи не реализовал пенальти.

Примечательно, что в составе сборной Ирана не вышел ее ведущий бомбардир — форвард «Зенита» Сердар Азмун. Нападающий все 90 минут провел в запасе.

Иран набрал 15 очков и вышел в лидеры отборочной группы ЧМ-2022. Ирак отстает на 1 очко и провел на 1 игру меньше. В следующий этап азиатской квалификации проходят победители восьми отборочных групп и четыре лучших команды из занявших вторые места.