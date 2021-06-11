Стали известны соперники ЦСКА по летним учебно-тренировочным сборам в Австрии, сообщает официальный сайт армейцев. Подопечные Ивицы Олича проведут пять матчей: два на первом сборе, который пройдет с 16 по 28 июня, и три — на втором, который намечен на 2-14 июля.

Полностью список матчей армейцев выглядит следующим образом:

Первый сбор

23 июня, 18:30* — «Винер-Нойштадт» (Австрия)

27 июня, 19:00 — «КСВ 1919» (Австрия)

Второй сбор

5 июля, 18:00 — «Копенгаген» (Дания)

9 июля, 18:00 — «Флиераларм Адмира» (Австрия)

13 июля, 19:00 — «ВиОн» (Словакия)

* — везде время московское

ЦСКА по итогам сезона-2020/21 занял шестое место и впервые с 2002 года не попал в еврокубки.

Новый чемпионат России-2021/22 стартует 25 июля.