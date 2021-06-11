Греческий теннисист Стефанос Циципас впервые в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос». В полуфинальном матче пятый номер «посева» обыграл шестого «сеяного» Александра Зверева, представляющего Германию.

Внук прославленного советского пловца Владимира Сальникова выиграл первые два сета с одинаковым счетом — 6:3, 6:3. После этого Зверев смог сравнять счет по сетам, дважды победив 6:4. В решающем пятом сете Циципас вырвал победу — 6:3.

Игра длилась 3 часа 40 минут, Зверев 11 раз подавал навылет, Циципасу удалось сделать 8 эйсов. При этом на счету немецкого теннисиста 7 двойных ошибок, а у Циципаса — только три. Циципас взял пять подач соперника, Звереву удалось сделать три брейка.

Циципас впервые будет играть в финале турнира «Большого шлема». До этого он дважды выходил в полуфинал Australian Open (2019, 2021) и один раз играл в полуфинале «Ролан Гаррос» (2020).

Соперник грека по финалу определится в матче первой ракетки мира серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, который выиграл Открытый чемпионат Франции 13 раз, включая четыре последних розыгрыша подряд. Их матч начнется в ближайшие минуты.