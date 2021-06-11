Авторитетное британское издание Sky Sports в преддверии старта Евро-2020 выпустило материал обо всех 24 участниках турнира. Авторы заметки отмечают проблемы сборной России по футболу в обороне и считают, что они могут помешать команде Станислава Черчесова выйти в плей-офф.

«Россияне обновили свой состав после выхода в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018. Вратарь Игорь Акинфеев и центральный защитник-ветеран Сергей Игнашевич — двое из тех, кто завершили карьеры, но Черчесов всё ещё ищет подходящие замены, чтобы сформировать новое поколение, — говорится в материале. — 34-летний вратарь Антон Шунин, похоже, готов играть в старте, но неопытность Игоря Дивеева и Романа Евгеньева перед ним делают выход в плей-офф сложной задачей».

Стоит отметить, что Дивеев не считается игроком основного состава сборной, а Евгеньев вообще был включен в него в последний момент вместо заразившегося коронавирусом Андрея Мостового. С большой вероятностью в центре обороны будут играть не они, а более опытные Георгий Джикия и Андрей Семенов.

В заметке также уделяется внимание главному тренеру сборной Станиславу Черчесову.

«Россия начала ЧМ-2018 как самая низкая команда в рейтинге ФИФА, но Черчесов вывел её в четвертьфинал, проиграв будущему финалисту Хорватии в серии пенальти 3:4. Это привело к тому, что он продлил контракт, после чего был номинирован на премию «Лучший тренер года ФИФА 2018″. Под его руководством Россия заняла второе место в отборочном турнире против Бельгии и снова встретится с ней в финальной стадии», — отмечается в материале.

В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).