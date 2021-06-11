Греческий теннисист Стефанос Циципас не сдержал слез после выхода в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале внук советского пловца Владимира Сальникова в пяти сетах обыграл Александра Зверева — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3.

Во время послематчевого интервью пятая ракетка мира сказал, что с детства мечтал добраться в турнирной сетке так далеко и не думал, что ему это когда-нибудь удастся.

«На трибунах было много людей с греческими флагами, которые поддерживали меня, — цитирует Eurosport Циципаса. — Мне это очень важно. Рад, что Греция занимает серьезное место в мире тенниса. Рад, что мы с Марией Саккари достойно представляем страну».

В финальном матче Циципас встретится с победителем матча первой ракетки мира серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, который выиграл Открытый чемпионат Франции 13 раз, включая четыре последних розыгрыша подряд. Их матч начнется в ближайшие минуты.