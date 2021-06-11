Популярное англоязычное издание Goal в преддверии старта Евро-2020 попросило болельщиков сборных-участников турнира назвать лучших футболистов своей команды.

Россию представляла девушка, которая дала очень странное интервью. Она назвала лучшим игроком сборной Антона Заболотного, причем перепутав его фамилию.

«На мой взгляд, это Антон Заболовский, потому что его зовут «убийцей» (в оригинале она употребила слово Hitman). Он сделал несколько реально… (тут она запнулась и не смогла закончить предложение) Да, его на самом деле зовут убийцей», — повторила девушка. В субтитрах фамилия новичка ЦСКА была написана без ошибок.

Заболотный провел за сборную России 13 матчей и забил 1 гол — в 2018 году в товарищеском матче с Чехией (5:1).

В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).