Три клуба претендуют на бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, утверждает Tuttomercatoweb. 43-летнего голкипера могут подписать два испанских гранда — «Атлетико» и «Барселона», а также его родной клуб «Парма», в которой он начал профессиональную карьеру еще в 1995 году.

Буффон этим летом покинул «Ювентус» в связи с истечением срока соглашения. При этом отмечается, что вариант «Барселоны» он уже отмел, поскольку хочет регулярно выходить на поле. Скорее всего, «Атлетико» его также не устроит, поскольку в воротах мадридцев успешно играет Ян Облак. Словенский вратарь был признан лучшим игроком чемпионата Испании-2020/21, проведя все 38 матчей сезона.

Буффон дебютировал в «Парме» в ноябре 1995 года в возрасте 17 лет 9 месяцев и 22 дней, сыграв на ноль в игре с «Миланом» (0:0).

По итогам сезона-2020/21 «Парма» вылетела в серию B. У Буффона есть опыт выступления во втором дивизионе Италии: сезон-2006/07 в серии B провел «Ювентус», изгнанный из элиты по итогам антикоррупционного расследования.

За «Юве» Буффон играл с 2001 по 2019 год с перерывом на сезон-2018/19 в «ПСЖ». В минувшем сезоне он провел 14 матчей за клуб во всех турнирах.