На Олимпийском стадионе в Риме начался стартовый матч чемпионата Европы по футболу. В первой игре турнира сошлись сборные Италии и Турции. Встречу судит нидерландская бригада арбитров во главе с Дэнни Маккели.

Команды вышли на игру в следующих составах:

Турция: Угурджан Чакыр — Зеки Челик, Мерих Демираль, Чаглар Сёюнджю, Умут Мерас — Окай Йокушлу — Кенан Караман, Озан Туфан, Юсуф Языджы, Хакан Чалханоглу — Бурак Йылмаз (капитан).

Италия: Джанлуиджи Доннарумма — Алессандро Флоренци, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (капитан), Леонардо Спинаццола — Николо Барелла, Жоржиньо, Мануэль Локателли — Доменико Берарди, Чиро Иммобиле, Лоренцо Инсинье.

Напомним, что итальянцев возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

Помимо Турции и Италии, в группе A играют Уэльс и Швейцария, которые проведут свой поединок 12 июня.

В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Санкт-Петербург примет семь игр Евро: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и четвертьфинал (2 июля).