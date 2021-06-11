Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию-2015 Елизавета Туктамышева стала лауреатом премии «Топ-50. Самые знаменитые люди Санкт-Петербурга». Церемонию в Елагином дворце проводило популярное издание «Собака.ru». Всего были представлены знаменитости в девяти номинациях: «Мода и Дизайн», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Медиалидеры», «Театр».

«Рада быть одной из приглашённый гостей! Было классно повидаться со старыми знакомыми и познакомится с новыми интересными людьми!» — написала Туктамышева на странице в Instagram.

В сезоне-2020/21 Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира, выиграла в составе сборной России командный ЧМ и победила на московском этапе «Гран-при».