Защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев прокомментировал попадание в сборную России по футболу на чемпионат Европы-2020. Футболист не попал в окончательную заявку команды, однако был вызван после того, как хавбек «Зенита» Андрей Мостовой сдал положительный тест на коронавирус.

«Я вот только с базы приехал домой. Позвонили, сказали, чтобы я был начеку, — сказал Евгеньев в интервью пресс-службе сборной. — Ну всё, я даже чемоданы не успел разобрать. Узнал о Мостовом, когда Валерьевич позвонил, сказал готовиться.

Была надежда, что заявят, когда Федя (Кудряшов) сломался. Но когда я домой ехал вчера, я уже планировал выходные свои, уже никакой надежды, соответственно, не было, что поеду. Но как только я увидел звонок от начальника команды, сразу понял, что, может быть, поеду. Даже чемодан не разбирал: домой зашёл, чемодан поставил, поужинал и всё. И узнал уже, что могу поехать».

В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).