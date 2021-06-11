«Зенит» перед стартовым матчем чемпионата Европы-2020 между Турцией и Италией пожелал удачи тренеру по физподготовке «скуадры адзурры» Андреа Сканавино.

«Нельзя не пожелать удачи Андреа Сканавино, тренеру по физподготовке «Зенита» и сборной Италии», — говорится в Twitter клуба.

Сканавино вошел в штаб «Зенита» летом 2017 года, придя в клуб вместе с Роберто Манчини, с которым работал до этого в «Интере». В конце сезона-2017/18 Манчини возглавил сборную Италии, а Сканавино вошел в тренерский штаб национальной команды, оставшись работать и в Санкт-Петербурге.

В матче Турция — Италия идет первый тайм, счет пока не открыт — 0:0.