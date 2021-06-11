Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба весело побеседовал с защитником Юрием Жирковым на тренировке в преддверии старта Евро-2020. Форвард «Зенита» обратил внимание на футбольное долголетие одноклубника.

«Евро-2008. Вы там бегаете. Мне вот в 2009-м говорили, что всё, хватит. Что происходит, скажите, пожалуйста, как вы это делаете? — спросил Дзюба Жиркова в видео, опубликованном в Telegram-канале Baza. — И сейчас информация: он заканчивает. И уже через час: ну нет, ещё годик, может, два-три. Давай, Катар зацепи».

Дзюба, по всей видимости, имел в виду чемпионат мира в Катаре, который пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.

Контракт Жиркова с «Зенитом» истекает этим летом. Футболист, которому в августе исполнится 38 лет, скорее всего покинет клуб. По информации СМИ, к нему проявляют интерес команды российской премьер-лиги.

В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).