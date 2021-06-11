Президент России Владимир Путин не посетит стартовый матч сборной России по футболу на чемпионате Европы-2020.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государств Дмитрий Песков в интервью «РБК-Спорт».

12 июня россияне откроют Евро игрой против Бельгии в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Помимо игры с Бельгией, подопечным Станислава Черчесова предстоят встречи с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Санкт-Петербург примет семь игр Евро: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и четвертьфинал (2 июля).