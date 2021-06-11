Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру во Франции, утверждает Football Espana. Интерес к нему проявляет «Марсель». Игрока хочет заполучить главный тренер французов Хорхе Сампаоли. Ожидается, что «Барса» согласится отдать хавбека сборной Бразилии всего за 35 миллионов евро, поскольку не рассчитывает на Коутиньо в следующем сезоне.

Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» зимой 2018 года. Сезон-2019/20 он отыграл на правах аренды в «Баварии», а после возвращения не смог закрепиться в основе «Барсы» из-за травмы.

В сезоне-2020/21 Коутиньо провёл 14 матчей и забил 3 мяча во всех турнирах. В декабре 2020 года он получил повреждение колена и выбыл до конца сезона.