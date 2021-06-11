На чемпионате Европы по футболу-2020 был забит первый гол. В начале второго тайма стартовой игры турнира между Турцией и Италией «скуадра адзурра» открыла счет. Примечательно, что мяч был забит в свои ворота: автором автогола на 53-й минуте стал турецкий защитник Мерих Демираль.

Матч Турция — Италия проходит в Риме на Олимпийском стадионе.

Сборная России стартует на чемпионате Европы 12 июня матчем против Бельгии в Санкт-Петербурге. Также россиянам предстоят игры с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Санкт-Петербург примет семь игр Евро: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и четвертьфинал (2 июля).