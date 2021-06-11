Сборная Италии увеличила преимущество над Турцией в стартовом матче чемпионата Европы по футболу-2020.

На 66-й минуте гол забил обладатель «Золотой бутсы»-2020 Чиро Иммобиле. Форвард «Лацио» оказался первым на добивании, сделав счет 2:0 в пользу итальянцев

Этот гол стал первым на Евро, забитым в чужие ворота. Счет в стартовой игре турнира открыл турок Мерих Демираль, забивший автогол.

Матч Турция — Италия проходит в Риме на Олимпийском стадионе.

Сборная России стартует на чемпионате Европы 12 июня матчем против Бельгии в Санкт-Петербурге. Также россиянам предстоят игры с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Санкт-Петербург примет семь игр Евро: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и четвертьфинал (2 июля).