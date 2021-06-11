37-летняя Алёна Савченко возобновила карьеру фигуристки. Сборная России по футболу меняет заявку в последний момент. Состоялся первый матч чемпионата Европы по футболу. Самые интересные новости спорта 11 июня – в дайджесте Nevasport.

Стали известны все участники 1/2 финала Кубка Стэнли

В ночь с 10 на 11 июня в НХЛ определился последний участник полуфинала Кубка Стэнли. Им стал «Вегас Голден Найтс», который в шестом матче серии победил «Колорадо Эвеланш». Ранее выход в 1/2 финала себе обеспеччили «Монреаль Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». За выход в финал «Вегас» сыграет с «Монреалем», а «Тампа» против «Айлендерс».

Евгеньев включен в заявку России на Евро-2020 вместо Мостового

Защитник Роман Евгеньев включен в состав сборной России по футболу на Евро-2020 вместо хавбека Андрея Мостового, заболевшего коронавирусом. 10 июня, 23-летний Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус. Сегодня повторное тестирование подтвердило наличие вируса. Таким образом, полузащитник «Зенита» не сможет помочь команде на предстоящем турнире.

«Ростов» арендовал Комличенко у «Динамо»

Нападающий Николай Комличенко перешел в «Ростов» из московского «Динамо» на правах аренды. В минувшем сезоне РПЛ Комличенко принял участие в 25 матчах и забил 4 гола. Также на его счету 2 результативные передачи.

Карасев назначен на матч Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасев назначен резервным судьей на матч первого тура группового этапа чемпионата Европы между Австрией и Северной Македонией. Главным арбитром встречи будет швед Андреас Экберг.

Газизов выиграл суд у «Спартака». Клуб подает апелляцию

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выиграл суд у «Спартака», однако клуб намерен оспорить решение. Газизов требует выплатить ему выходное пособие по расторжению контракта, которое составляет 399 миллионов 208 тысяч 868 рублей. При этом известно, что ранее он уже получил от клуба 99 миллионов 802 тысяч 217 рублей.

Сборная России потерпела четвертое поражение в Лиге наций, проиграв Словении

Мужская сборная России по волейболу проиграла Словении в матче предварительного этапа Лиги наций. Игра проходила в итальянском Римини на арене «Римини-Фьера» и завершилась со счетом 2:3 (25:19, 23:25, 25:22, 20:25, 8:15). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это поражение стало четвертым в рамках турнира.

Олимпийская чемпионка Савченко будет выступать за США с партнером, который младше на 16 лет

Возобновившая карьеру олимпийская чемпионка Алёна Савченко будет выступать за сборную США в паре с Томми-Джо Найманом. Примечательно, что спортсменке 37 лет, а её новому партнеру — 21. Пара уже приступила к тренировкам в Колорадо-Спрингс.

Италия разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020

Состоялась первая игра чемпионата Европы по футболу-2020. В матче открытия на Олимпийском стадионе в Риме сборная Италии под руководством экс-тренера «Зенита» Роберто Манчини разгромила Турцию со счетом 3:0.

Определились финалисты «Ролан Гаррос»-2021 в мужском разряде

Стали известны финалисты Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде. В первом полуфинале грек Стефанос Циципас переиграл Александра Зверева из Германии — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3.

Во втором первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл 13-кратного победителя турнира испанца Рафаэля Надаля в четырех сетах — 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.