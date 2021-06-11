Сборная Италии громит Турцию в матче открытия чемпионата Европы по футболу. На 79-й минуте Лоренсо Инсинье сделал счет 3:0. Ассистировал капитану «Наполи» автор второго мяча Чиро Иммобиле.

Счет был открыт на 53-й минуте. Мяч в свои ворота забил турецкий защитник Мерих Демираль. Автогол турка стал первым голом Евро-2020. На 66-й минуте Иммобиле забил первый гол турнира в чужие ворота.

Встреча проходит на Олимпийском стадионе в Риме.

Помимо Италии и Турции, в группе A играют Уэльс и Швейцария, которые проведут свой матч 12 июня.

Сборная России стартует на чемпионате Европы также 12 июня матчем против Бельгии в Санкт-Петербурге. Также россиянам предстоят игры с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Санкт-Петербург примет семь игр Евро: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и четвертьфинал (2 июля).