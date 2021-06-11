Полузащитник сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава вышел на замену в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Иордании. 36-летний хавбек «Аль-Кадисии» появился на поле на 62-й минуте, заменив одноклубника Эида Аль-Рашиди.

Для Аль-Мутавы эта игра стала 183-й в составе национальной команды. Он является рекордсменом по данному показателю среди действующих игроков. За всю историю футбола Аль-Мутава занимает второе место, всего на одну игру отставая от мирового рекорда.

Больше всех матчей за сборную провел египтянин Ахмед Хассан — 184 встречи с 1995 по 2012 год.

Помимо Аль-Мутавы, к рекорду близки еще два действующих футболиста: оманец Ахмед Мубарак и испанец Серхио Рамос провели по 180 игр за свои сборные.

Однако 36-летний Мубарак не играл за национальную команду с декабря 2019 года и не вызывается из-за конфликта с главным тренером Бранко Ивановичем, а 35-летний Рамос не попал в состав Испании на Евро-2020 и может завершить международную карьеру.