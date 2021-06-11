Состоялась первая игра чемпионата Европы по футболу-2020. В матче открытия на Олимпийском стадионе в Риме сборная Италии под руководством экс-тренера «Зенита» Роберто Манчини разгромила Турцию со счетом 3:0.

Первый гол Евро-2020 забил в свои ворота Мерих Демираль на 53-й минуте. На 66-й обладатель «Золотой бутсы»-2019 Чиро Иммобиле увеличил преимущество итальянцев, а на 79-й Лоренцо Инсинье с передачи того же Иммобиле установил окончательный счет встречи.

Игру судила бригада арбитров из Нидерландов во главе с Дэнни Маккели. Команды провели матч в следующих составах:

Турция: Угурджан Чакыр — Зеки Челик, Мерих Демираль, Чаглар Сёюнджю, Умут Мерас — Окай Йокушлу (Ирфан Кахведжи, 65) — Кенан Караман (Ибрагим Дервишоглу, 76), Озан Туфан (Каан Айхан, 64), Юсуф Языджы (Ченгиз Юндер, 46), Хакан Чалханоглу — Бурак Йылмаз (К).

Италия: Джанлуиджи Доннарумма — Алессандро Флоренци (Джованни Ди Лоренцо, 46), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (капитан), Леонардо Спинаццола — Николо Барелла, Жоржиньо, Мануэль Локателли (Брайан Кристанте, 74) — Доменико Берарди (Федерико Бернардески, 85), Чиро Иммобиле (Андреа Белотти, 81), Лоренцо Инсинье (Федерико Кьеза, 81).

Предупреждения получили Чалгар Сеюнджю на 88-й минуте и Ибрагим Дервишоглу на 90-й.

Помимо Турции и Италии, в группе A играют Уэльс и Швейцария, которые проведут свой поединок 12 июня.

Россия в групповом турнире Евро-2020 сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Санкт-Петербург примет семь игр Евро: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и четвертьфинал (2 июля).