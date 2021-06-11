Определился второй финалист «Ролан Гаррос»-2021. Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл 13-кратного победителя турнира Рафаэля Надаля в четырех сетах — 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

Матч длился 4 часа 13 минут, причем третий сет шел более полутора часов — 1:38. Оба соперника подали по шесть раз навылет, но Надаль допустил восемь двойных ошибок, а Джокович — три.

В трех первых сетах теннисисты взяли по пять подач друг друга. В четвертом Надаль сперва сделал брейк и повел 2:0, но затем Джокович выиграл шесть геймов подряд, включая три подачи соперника.

Надаль не выиграет «Ролан Гаррос» впервые с 2016 года. Он 13 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции: с 2005 по 2008, с 2010 по 2014 и с 2017 по 2020 год. В этом году в честь него возле главного корта «Ролан Гаррос» установили статую.

Таким образом, это будет всего лишь четвертый финал турнира за последние 17 лет без участия Надаля. В 2009 году он проиграл будущему финалисту Робину Седерлингу в четвертом круге, в 2015-м — тому же Джоковичу в четвертьфинале, а в 2016-м снялся перед матчем третьего круга из-за травмы.

В финале Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который в первом полуфинале переиграл Александра Зверева из Германии — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3.