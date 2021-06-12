Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш прокомментировал разгром от Италии в матче открытия чемпионата Европы по футболу-2020. Итальянцы на домашнем стадионе в Риме разгромно победили со счетом 3:0.

«Это был не наш день. Сразу стали терять мяч, совершенно не шли вперед, — цитирует официальный сайт УЕФА Шенола Гюнеша. — Италия сегодня была сильнее, поэтому мы и проиграли. Но это турнир, и впереди еще два матча. Теперь будем готовиться к матчу против Уэльса».

Сборная Турции в группе Евро-2020 проведет игры против Уэльса (16 июня) и Швейцарии (20 июня). Обе встречи пройдут в Баку.