«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 18-летним защитником Константином Нижегородовым.

Константин Нижегородов — сын бывшего защитника сборной России Геннадия Нижегородова. Он является воспитанником одесского «Черноморца», также выступал за юношеские команды «Шальке» и «Ганзы». Во взрослом футболе футболист еще не играл.

В сезоне-2020/21 «Рубин» занял четвертое место и обеспечил себе участие в Лиге конференций.

Геннадий Нижегородов играл за юношеские команды одесских «Черноморца» и СКА, а профессиональную карьеру начал в астраханском «Волгарь-Газпром». Впоследствии он выступал за нижегородский и московский «Локомотив», «Терек», «Шинник», одесский «Черноморец» и австрийский «Альтах». За сборную России провел 9 матчей, с 2000 по 2003 год. В составе московских железнодорожников он выиграл два чемпионата, два Кубка и Суперкубка России.