Сборная Италии по футболу установила мировой рекорд по длительности сухой серии, сообщает «Спорт-Экспресс». В матче открытия Евро-2020 подопечные Роберто Манчини разгромили Турцию со счетом 3:0. Таким образом, итальянцы не пропускают уже девять матчей подряд в международных встречах. Последний раз итальянцы пропустили в игре Лиги наций против Нидерландов (1:1) от Донни ван де Бека 14 октября 2020 года.

После этого «скуадра адзурра» провела матчи с Эстонией (4:0), Польшей (2:0), Боснией и Герцеговиной (2:0), Северной Ирландией (2:0), Болгарией (2:0), Литвой (2:0), Сан-Марино (7:0), Чехией (4:0) и Турцией (3:0). Команда не пропускает уже 875 минут.

Ворота Италии в семи играх из девяти защищал Джанлуиджи Доннарумма. В игре с Эстонией на ноль отыграл Сальваторе Сиригу, а Алессио Краньо и Алекс Мерет защищали ворота итальянцев в поединке с Сан-Марино.

В матчах с Турцией Италия не проиграла еще ни разу. На ее счету 8 побед и 3 ничьи, включая две в двух предыдущих встречах. При этом первые пять встреч итальянцы не пропускали голов, а затем турки забивали им пять матчей подряд. Вчерашняя игра прервала их голевую серию.