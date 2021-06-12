Нападающий сборной Бельгии по футболу Дрис Мертенс поделился ожиданиями от первого матча группового турнира Евро-2020 против России. Форвард с уважением отозвался о предстоящем сопернике.

«За последнее время мы несколько раз играли с Россией, — цитирует официальный сайт УЕФА Мертенса. — Они играют дома на крупном турнире, как на чемпионате мира в 2018 году, и продемонстрируют большое желание победить. Мы отнесемся к ним с уважением, но победить хотим не меньше».

Матч Бельгия — Россия состоится в Санкт Петербурге в субботу, 12 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени.

В отборочном турнире чемпионата Европы Россия и Бельгия играли в одной группе. Бельгийцы победили дома 3:1 и на выезде 4:1.