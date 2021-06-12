Сегодня, 12 июня, сборная России проведет стартовый матч чемпионата Европы по футболу. Соперник подопечным Станислава Черчесова попался очень серьезный – лидер рейтинга ФИФА сборная Бельгии. Команда, которая в отборочном цикле дважды уверенно победила россиян – 3:1 и 4:1. Nevasport делает прогноз на стартовый состав российской сборной в игре с Бельгией.

Сборная России, ориентировочный состав на матч с Бельгией: Шунин — Марио Фернандес, Джикия, Семёнов, Караваев – Баринов — Зобнин, Оздоев – Головин, Миранчук – Дзюба.

Вратарь. Антон Шунин

С позицией основного голкипера Черчесов окончательно определился в этом году. Шунин недаром получил номер один, а его недавний конкурент Гильерме даже не был включен в заявку.

Правый защитник. Марио Фернандес

Участие Фернандеса долгое время оставалось под вопросом, однако в последней игре перед Евро-2020 (1:0 с Болгарией) русский бразилец все же вышел на замену. Таким образом, он успел залечить свою травму и должен сыграть с первых минут.

Центральные защитники. Георгий Джикия, Андрей Семёнов

Травма Фёдора Кудряшова не оставляет Черчесову места для манёвра. Вряд ли он пустит в бой Дивеева и тем более дозаявленного в последний момент Евгеньева. С центральной связкой все окончательно ясно.

Левый защитник. Вячеслав Караваев

В «Зените» Караваев играет на привычной правой бровке, но в сборной уже выходил на левом фланге. Опять же травма Кудряшова лишает сборную важной боевой единицы. Хоть Черчесов и говорил, что Юрий Жирков готов сыграть во всех играх Евро, но вряд ли 37-летний ветеран будет брошен под скоростную звездную атаку бельгийцев.

Опорный полузащитник. Дмитрий Баринов

Возвращение в строй опорника «Локомотива» вышло как нельзя кстати. В игре с Бельгией можно будет надеяться на результат при игре от обороны, и Баринов может выйти на игру фактически в качестве выдвинутого вперед третьего центрального защитника.

Центральные полузащитники. Магомед Оздоев, Роман Зобнин

В центральной оси Черчесов предпочитает стабильность, и в двух июньских товарняках Оздоев и Зобнин выходили в старте явно как наигранная связка для стартового матча Евро. Есть вариант, что кого-то из них заменит Далер Кузяев.

Атакующие полузащитники. Александр Головин, Алексей Миранчук

Рискнем предположить, что в игре с Бельгией Черчесов сделает ставку на насыщенный центр, и выпустит двух плеймейкеров, способных смещаться на фланги. Главные звезды-легионеры в составе сборной выглядят идеальными кандидатами. Да, тренер часто доверяет Алексею Ионову, а Денис Черышев уже неоднократно показывал умение подходить в идеальной форме к матчам сборной. Но, скорее всего, один из них или оба войдут в игру со скамейки запасных.

Центральный нападающий. Артём Дзюба

Здесь всё понятно, капитан и лидер атак.

Альтернативный вариант построения: Шунин — Марио Фернандес, Джикия, Семёнов, Караваев – Зобнин, Оздоев – Ионов, Головин, Черышев – Дзюба

Матч Бельгия – Россия пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 22:00 по московскому времени.