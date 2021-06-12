Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс считает, что петербуржцы будут увеличивать доминирование в российском чемпионате. По словам бельгийца, у клуба из Санкт-Петербурга более существенные финансовые ресурсы по сравнению с конкурентами.

«Разница между «Зенитом» и другими командами будет все увеличиваться и увеличиваться, — цитирует «Спорт-Экспресс» Ломбертса. — Я не знаю других клубов РПЛ, у которых есть такие деньги. В современном футболе все зависит именно от них. В Бельгии тоже в последнее время «Брюгге» стал побеждать чаще, так как он богаче других».

«Зенит» становится чемпионом России три последних сезона подряд. Ломбертс отметил, что петербуржцы способны продлить чемпионскую серию на еще несколько сезонов.

Ломбертс защищал цвета «Зенита» с 2007 по 2017 год. С 2021 года он входит в тренерский штаб своего первого клуба в профессиональной карьере — «Гента».