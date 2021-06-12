Официальный Twitter сборной Бельгии по футболу выпустил эффектный постер в преддверии стартового матча группового турнира чемпионата Европы по футболу против России. Бельгийцы обыграли прозвище своей команды «Красные дьяволы».

На постере футболисты сборной Бельгии с трезубцами вылезают из «ада» на землю прямо перед Спасом на Крови.

Напомним, что матч Бельгия — Россия состоится в Санкт-Петербурге 12 июня, начало — в 22:00 по московскому времени.

Санкт-Петербург примет семь игр Евро: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и четвертьфинал (2 июля).