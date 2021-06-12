Болельщик сборной Италии под ником VaneJuice продемонстрировал удивительную удачу в прогнозировании. За десять часов до стартового матча Евро-2020 между Италией и Турцией он угадал не только итоговый счет, но и авторов всех голов.

Итальянцы на Олимпийском стадионе в Риме разгромили Турцию со счетом 3:0. Счет открыл Мерих Демираль, поразивший собственные ворота на 53-й минуте. На 66-й Чиро Иммобиле увеличил преимущество, на 79-й Лоренцо Инсинье установил окончательный счет встречи.

VaneJuice умудрился предсказать даже автогол, а его единственной ошибкой стала очередность забитых мячей. Поскольку в Twitter нельзя редактировать свои посты, сообщение однозначно не могло быть фейковым.

На данный момент его пост в Twitter собрал более 27 тысяч реплаев и примерно столько же репостов, а также 136 тысяч лайков.

В комментариях болельщики шутили, что он украл спортивный альманах (проводя параллели с Биффом Танненом из фильма «Назад в будущее-2») и просили сделать другие прогнозы. Фанат с удовольствием включился в игру и стал шутить на тему своей прозорливости.

«100 лайков, и я запощу свое следующее предсказание», — написал он. Пост быстро собрал несколько тысяч лайков, и уже через 8 минут VaneJuice написал: «Думаю, вам всем пора найти работу».