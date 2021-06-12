Полузащитник сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от стартового матча чемпионата Европы по футболу-2020 против Бельгии. По словам хавбека «Монако», россияне способны навязать соперникам борьбу.

«Мы готовимся практически каждый день к этому матчу. Даже играя товарищеские матчи, — приводит официальный сайт УЕФА слова Головина. — Все равно мы играем плюс-минус той схемой и тренируем то, что будет у нас с Бельгией. Надеюсь, что будем готовы. Увидим, как будет на самом деле. Понятно, что у всех задачи турнирные, но я думаю, что нам вполне по силам биться с такой командой».

Матч Бельгия — Россия пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Также на групповом этапе Россия встретится с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).