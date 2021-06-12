Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова будет комментировать соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. По словам прославленного специалиста, данную возможность ей предоставил Первый канал. Также она будет работать на других состязаниях в олимпийском сезоне.

«Мы обсуждали этот вопрос, Первый канал от меня не отказывается, — приводит ТАСС слова Тарасовой. — Буду комментировать фигурное катание в предстоящем олимпийском сезоне».

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В фигурном катании будет разыграно 5 комплектов наград: мужском и женском одиночном катании, в парном катании, в танцах на льду, а также в третий раз в истории в командном турнире.