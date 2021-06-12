«Ростов» приобрел у «Урала» защитника Игоря Калинина, сообщает официальный сайт донского клуба. 25-летний футболист подписал контракт сроком на 5 лет.

Неделю назад «Урал» выкупил трансфер Калинина у московского «Динамо».

Калинин — воспитанник мариупольского «Ильичёвца», Позднее он выступал за украинские «Зарю» и «Звезду», после чего переехал в российский «Волгарь». С 2018 года футболист выступал в премьер-лиге за «Краснодар», «Рубин» и «Динамо». «Урал» взял его в аренду в феврале 2020 года.

В сезоне-2020/21 Калинин провел 22 матча и забил 1 гол в чемпионате России, а также отметился двумя играми в Кубке страны. «Урал» по итогам сезона занял 12-е место в РПЛ.